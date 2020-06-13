تحرير 112 محضراً تموينياً في حملات تفتيشية بالشرقية

أكدت فايزة عبدالرحمن، وكيلة أول وزارة تموين الشرقية، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره من خلال عدة ضربات متلاحقة شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وأضافت "عبدالرحمن"، أن تلك الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن تحرير (112) محضراً متنوعاً منها تحرير (87) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير (25) محضرا في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للأستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى ضد تجار تموينين مخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.