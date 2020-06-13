"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 34

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس، غدا، سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأوضحت الهيئة أن الطقس على السواحل الشمالية للبلاد سيكون لطيفا خلال ساعات النهار، يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتكون الرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، يبقي الطقس حار على جنوب سيناء يصاحبه فرص سقوط الأمطار الخفيف أيضا على مناطق متفرقة، وتكون الرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن محافظات الصعيد، أكدت الهيئة أن ستشهد طقسا من مائل للحرارة إلى شديد، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و27 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.