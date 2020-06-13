غادة والي: ثلث مدمني المخدرات في العالم من النساء

ألقت غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، كلمه للاحتفال بمرور 25 عاما على مؤتمر بكين للمساواى بين الجنسين، بدعوة من المفوضية الدولية للمخدرات.

وتحدثت والي عن تأثير وباء كورونا على المرأة وجهود المنظمة لحماية المرأة، وتمكينها بحضور 200 مشارك من أكثر من 80 دولة عبر خاصية الفيديو كونفرانس من فيينا، كما تحدثت وزيرة العمل والمساواة في بلجيكا ورئيسه مفوضية حقوق الإنسان.

وتناولت تأثير الوباء على المرأه في جميع أنحاء العالم، حيث أشارت إلى أن 70%؜ من قوة التمريض في جميع أنحاء العالم من النساء اللاتي يعرضن حياتهن للخطر ويعرضن حياة أسرهن للخطر.

وأكدت والي أنه بعد مرور أكثر من عقدين على بكين ما زالت البطالة بين النساء أعلى من البطالة بين الرجال، وأن أجر المرأه أقل بـ20% في المتوسط عن دخل الرجل، كما أنها غالبا ما تعمل في القطاع غير الرسمي دون حماية اجتماعية، وهي بالتالي معرضة لأن تكون ضحية للاتجار بالبشر.

وأعلنت الدول الأوروبية أن نسبة الشكوى من العنف المنزلي ارتفعت بنسبة 60%؜ في فترة الوباء، مشيرة إلى أنه في الدول النامية قد تكون النسبة عالية كذلك لكن دون وسيلة للشكوى والاستغاثة.

وقالت والي إن ثلث مدمني المخدرات في العالم من النساء، وإنه في كثير من الدول تحرم المرأة من فرصة العلاج، وأن منظمة unodc تولي اهتماما خاصا لإتاحه العلاج والتأهيل للمرأة، وأن الوباء جاء كاشفا لضعف النظم والمؤسسات الصحية في معظم الدول.

وأكدت تعهدها بتحقيق المساواة في التعيينات تطبيقا لسياسة السكرتير العام في الموضوع ذاته، مستعرضة مختلف البرامج والمشروعات المنفذة على الأرض، وقالت إنه في كل مجتمع وفي كل دوله هناك "أم أو أخت أو زوجة تنتظر منا الدعم والمساندة".