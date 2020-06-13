"المحافظين": ندرس الدخول في تحالفات بعد إقرار قوانين الانتخابات

قال أحمد حنتيش نائب رئيس حزب المحافظين، إن الحزب ينتظر إقرار مجلس النواب قوانين الانتخابات التي سيتحدد على أساسها شكل العملية الانتخابية، وبعدها سيدرس الخريطة الانتخابية بشكل كامل بما فيها الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى أو خوض هذه الانتخابات منفرداً.

وأضاف حنتيش، لـ"الوطن"، أنه لحين إصدار البرلمان قوانين الانتخابات بشكل نهائي الحزب يستعد لها من خلال تدريب الشباب والكوادر وتأهيلها لخوض هذه الانتخابات في أي وقت، مؤكداً أن لجنة الانتخابات بالحزب بدأت بالفعل في تلقى طلبات الراغبين في الترشح على قوائم الحزب.

وتابع بأن هناك معايير حددها الحزب يجب توافرها في المرشح منها حسن السمعة والشعبية والتأثير في الدوائر الانتخابية والقدرة على العمل السياسي، وبناء عليه ستعمل لجنة انتخابات الحزب على فرز طلبات الراغبين الترشح؛ للتأكد من استيفاء هذه المعايير والشروط التي أقرها القانون.