الحبس سنة لـ"شاب" خلع ملابسه أمام فتاة في الشارع بالإسكندرية

قضت محكمة جنح المنتزه، بمعاقبة شاب، بالحبس لمدة سنة، لإدانته بارتكاب فعل فاضح، حيث خلع ملابسه أمام فتاة بمنطقة المنتزه، في مارس الماضي.

وقال المحامى مصطفى صالح، دفاع المجني عليها، إن الحكم مُرضي وناجز وحقق عنصر الردع للمتهم.

كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد القبض عليه، ونسبت له تهمتي ارتكاب الفعل الفاضح العلني والاعتداء على أنثى.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم ارتكب فعلا فاضحا، حيث خلع ملابسه أمام الفتاة المجني عليها "ي. أ"، أثناء وجودها بمفردها داخل المحل الخاص بها في المنتزه.

وأكدت التحقيقات، أن المجني عليها كانت بمفردها داخل المحل الخاص بها، حين اقترب منها المتهم، وخلع ملابسه، ثم لاذ بالفرار.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها، بحضور محاميها مصطفى صالح، كما تعرفت على المتهم، خلال عرضه عليها.

ونجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، في تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، بعد فحص الفيديو المقدم من المجني عليها للواقعة، وتبين أنه عاطل، وجرى القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه، وأحالته للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقه الحكم المتقدم.