أسراب الخفافيش تهاجم منزلا في طوخ

هاجمت أسراب من الخفافيش، منزلا مهجورا في قرية برشوم التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وقال سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ، إنه تلقى بلاغا من رئيس الوحدة المحلية بالعمار بانتشار مجموعة من الخفافيش بإحدى المنازل بقرية تابعة للوحدة، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ مديرية الطب البيطري لاتخاذ اللازم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية، تداولوا مقطع فيديو يظهر هجوم أسراب من الخفافيش على منطقة "الأسمية" بالخانكة، الأمر الذي سبب حالة من الخوف بين الأهالي، نظرا لتداول تقارير إعلامية تربط بين انتشار فيروس كورونا والخفافيش.

من جانبه، أشار طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تلقى بلاغا من أهالي منطقة الأسمية التابعة للمدينة، بوجود منزل مهجور به كميات كبيرة من الخفافيش تحوم حولها في شكل أسراب.

واضاف ربيع، في تصريح له، اليوم، أنه جرى إخطار مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ومن المقرر إرسال لجنة غدا لمعاينة المنزل والقضاء على الخفافيش وتطهير المنطقة.