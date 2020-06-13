الصحة الإمارتية تسجل 491 إصابة جديدة بكورونا و815 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41990 حالة.

وأكدت الوزارة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أنه تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بكورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم تم إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وسجلت الوزارة الإماراتية، عن وفاة مصاب واحد وذلك من تداعيات الإصابة بكورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 288 حالة وفاة، وشفاء 815 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 26761 حالة.