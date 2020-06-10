الإمارات تقدم وظائف متنوعة للوافدين للجهات المتأثرة من كورونا

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالإمارات العربية المتحدة في إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، تزامنا مع تفشي كورونا.

وأشارت الملحق العمالي بأبو ظبي حنان شاهين، في تقريرها للوزير، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، قدمت عبر منصة سوق العمل الافتراضي التابعة لها، عدداً من الوظائف في مجالات متنوعة لغير المواطنين، الذين تأثرت الجهات التي كانوا يعملون بها جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا شملت تخصصات عدة، تتناسب مع مختلف المؤهلات التعليمية، وبرواتب مجزية لبعض الوظائف بشرط توفر خبرة تزيد على 15 سنة.

وتصدرت الوظائف في قطاع النفط والغاز، أكثر الوظائف المعروضة، تلاها قطاع الإنشاءات والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيات المعلومات، وتوزيع المواد الغذائية والإدارة، كما طرحت مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من خبرات الموظفين، تخصصات في جميع الأعمال المرخص لها في الدولة، إضافة إلى تقديم بعضها فرص العمل الإضافي.