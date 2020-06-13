نائب يطالب بالتوسع في مشروعات اللحوم بعد نجاح "الإسراء والمعراج"

طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في إنشاء المزارع المماثلة لمزرعة الإسراء والمعراج، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، باعتبارها واحدة من أنجح وأفضل النماذج لإنتاج الألبان ومصنعاتها والمكونة من 700 عجل أبقار وجاموس، بجانب إرشاد وتوعية المربين فى قطاع الثروة الحيوانية.

وقال مرشد إن هذه المزرعة التى تقع بمنطقة النوبارية وطبقا لتقارير صادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن هذه المزرعة تدار بفكر القطاع الخاص، وبها 24 عاملا و6 إداريين إلى جانب 350 بقرة هولشتاين و250 رأس جاموس حلاب وعمرها لم يتجاوز العامين وإيراداتها تصل لـ 18 مليون جنيه، وهي تنفق على أنشطتها ذاتيا وتورد ألبانها إلى أكبر مصانع منتجات الألبان.

كما طالب النائب الحكومة بإدخال هذه المشروعات المهمة في منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمليكها للشباب خاصة من خريجي كليات الزراعة والمؤهلات الزراعية المتوسطة من خلال منحهم قروض ميسرة مع اخضاع إشرافها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يجرى إقامة هذه المشروعات في مختلف المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن التوسع في هذه المشروعات يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من منتجات اللحوم والألبان وصناعاتها وتصدير الفائض لمختلف الأسواق خاصة الأسواق العربية والأفريقية، إضافة إلى أن ذلك الأمر سيقضي على مشكلة البطالة بين شباب الخريجين، خصوصًا من خريجي المؤهلات الزراعية العليا والمتوسطة.