إصابة 10 عمال بكورونا بالسكة الحديد.. وعزل نائب رئيس الهيئة

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن إصابة 10 عاملين بفيروس كورونا المستجد، ما بين سائقين وعمال تحويلات ومناورات، حيث جرى عزلهم بمستشفى السكة الحديد الجديد في أبو زعبل؛ لتلقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس، مشيرا إلى أنه جرى عزل المهندس سامي عفيفي نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة والدعم الفني، في منزله بعد الاشتباه في إصابته بكورونا، حيث ظهرت عليه الأعراض، وعزل نفسه وتناول كورس علاج فيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم وتطهير مكاتب الإداريين والقيادات، وتطهير مكاتب صرافي التذاكر بالمحطات، مضيفا أن جميع العاملين بمكتب سامي عفيفي أجروا مسحات لفيروس كورونا بالمركز الطبي للسكة الحديد؛ للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وأضاف المصدر أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية؛ للوقاية من تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية فورية على المخالفين من الركاب لتعليمات دولة رئيس الوزراء بالألتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال استقلال القطارات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل انطلاق الرحلات يوميا؛ لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.