عندي كورونا.. صحة شبرا الخيمة ترد على شائعة عمل ممرضات مصابات بالفيروس

نفت الدكتورة شادية مفيدة مدير الإدارة الصحية بحي غرب شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن مباشرة أفراد تمريض مركز صحة عثمان عملهم رغم إصابتهم بفيروس كورونا وقيامهم بتطعيم الأطفال.

وقالت مفيدة، إن أفراد التمريض القائمين على تطعيم الأطفال بمركز صحة عثمان، تعافوا من فيروس كورونا منذ 35 يوما، وجرى عمل مسحات لهم وأثبتت تعافيهم من الفيروس.

ولفتت إلى أن بروتوكول الصحة الجديد المعتمد من منظمة الصحة العالمية، أجاز للمصاب النزول للعمل بعد تعافيه بعشرة أيام فقط، ولكن التمريض عاد للعمل بعد تعافية بـ 35 يوما.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أفراد التمريض يطلبون من إحدى الأمهات تعقيم أيدي طفلتها بعد التطعيم، نظرا لإصابتهن بفيروس كورونا، متهمين الإدارة بإجبارهم على العمل رغم مرضهم.

وكتبت حساب يدعى "نسمة محمد" على صفحتها بموقع "فيس بوك": "نزلت أطعم زين ابني في مركز صحة عثمان، الممرضة مكتفية بالكمامة ومفيش جوانتي ولا أي تعقيم، وبعد ما طعمته قالت لي: طهري إيديه عشان أنا عندي كورونا، أنا وقفت دقائق عشان استوعب الكلمة، ثم قالت لي: أنا وكل اللي قاعدين عندنا كورونا، وكل موظفين الصحة هنا عندهم، رشي كحول علي ايد ابنك وطهري الورق كمان".