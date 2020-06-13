بومبيو ينتقد الصين بشدة ويؤكد أنه لا مجال للمقارنة بينها وبين بلاده

أعاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نشر فيديو سابق على حسابه الرسمي عبر تويتر ينتقد فيه الصين بحدة، ويؤكد أنه لا مجال للمقارنة بين بلاده والصين في حرية التعبير والديمقراطية.

ووجه بومبيو، في التصريح الذي أدلى به قبل أيام، وأعاد نشره اليوم، انتقادات حادة لسياسات الصين في ما يتعلق بالحريات والديمقراطية.

وقال بومبيو في الفيديو الذي بثه: "الصين تحاول استغلال ظروفنا الداخلية والمحلية للضغط علينا من أجل تمرير أجندتها السياسية.. لا يوجد تكافؤ بين الولايات المتحدة والصين. لدينا حكم القانون. الصين لا تفعل ذلك. لدينا حرية التعبير. ليس لديهم ذلك. نحن ندافع عن الحرية الدينية.. تواصل الصين حربها المستمرة منذ عقود على الإيمان. الصين تفرض الشيوعية بلا رحمة. الولايات المتحدة تضمن الحرية".