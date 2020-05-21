الصين: وزير الخارجية الأمريكي يبتز حكومة هونج كونج

قالت الصين، اليوم، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "يبتز" حكومة هونج كونج بقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج، وإن التصرفات الأخيرة لواشنطن ترقى إلى حد التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين.

كان بومبيو قال، أمس، إن المعاملة التي لاقاها نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونج كونج مؤخرا تجعل من الصعب تقييم ما إذا كانت المدينة لا تزال مستقلة عن الصين وهو شرط لحصولها على معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي.

وذكر متحدث باسم مكتب مفوض هونج كونج في وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن تصرفات بومبيو لا يمكن أن تخيف الشعب الصيني وأن بكين ستحمي سيادتها وأمنها ومصالحها الخاصة بالتنمية.