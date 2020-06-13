أحلام لـ أمال ماهر: صوت عظيم كعظمة مصر

وجهت الفنانة أحلام، رسالة للفنانة أمال ماهر، واصفة إياها بـ"الصوت العظيم".

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، "صوت عظيم كعظمة مصر العظيمة، أمال ماهر شكرًا لأنك بينا".

وأحيت الفنانة أمال ماهر، أمس، حفلًا غنائيًا دون حضور جماهيري "أون لاين" في مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وأدت عدد من أغانيها المميزة.

وتصدر اسم الفنانة أمال ماهر، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، عقب حفلتها الأخيرة التي أُقيمت "أون لاين"، وأُذيعت على قناة MBC مصر، وإحدى المنصات الإلكترونية، بسبب جائحة فيروس كورونا المنتشرة بشكل واضح، في الوقت الحالي.