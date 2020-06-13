وزارء الري بمصر والسودان وإثيوبيا يواصلون اجتماعهم حول سد النهضة

يستأنف وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، اجتماعاتهم حول سد النهضة؛ لبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الماضي، بمبادرة من السودان حيث جرت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، مع توقعات بإمكانية مد المفاوضات لحين الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة العالقة منذ 9 أعوام.

وأعربت وزارة الموارد المائية والري، في بيان صدر عنها، عن تحفظها على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق، وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكل التفاهمات الفنية التي جرى التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.

وأكدت استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن، لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.