حمادة تغيان أمينا عاما لنقابة مهندسين أسيوط

أسفرت انتخابات هيئة مكتب نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، عن فوز المهندس حمادة تغيان حسين، بمنصب أمين عام النقابة الفرعية، بينما فاز بمنصب أمين الصندوق، المهندس أبو العيون عرفات توني حمدان.

وكانت قد أجريت أمس، بنادي نقابة المهندسين انتخابات هيئة مكتب نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، وذلك خلال أولى اجتماعاته بالتشكيل الجديد، عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت خلال الأسابيع الماضية.

وبدأت جلسة المجلس الأولى بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن والمهندسين ضحايا فيروس كورونا، ثم تهنئة للمهندسين الذين حالفهم التوفيق بالفوز في انتخابات التجديد النصفي.

ووجه "عليان" الشكر لأعضاء المجلس السابقين، مشيدًا بجهودهم البارزة خلال فترة توليهم العضوية، متمنيًا المزيد من التوفيق والرقي والنهوض بالنقابة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المكثفة وإنهاء عمليات التطهير والتعقيم قبيل وبعد الاجتماع.