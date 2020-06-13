"أبوشقة": مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا.. وما حدث بعد 30 يونيو معجزة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن انتشار فيروس كورونا أزمة على مستوى العالم وأدت إلى تضرر الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن صلابة المصريين وحنكتهم السياسية التي تمتد 7 آلاف عام موقف ثابت وهو عندما تتعرض البلاد لأزمة أو لخطر الجميع يتكاتف، ومصر من الدول المشهود لها في إدارة الأزمة.

وأضاف أبو شقة، خلال حوار ببرنامج "صباحك مصري"، على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أنه عندما يؤيد الرئيس السيسي يؤيده على حق لأن المعارضة ليست لأجل المعارضة فقط: "عندما أكون أمام رئيس وطني وتجلت وطنيته قبل وبعد 30 يونيو عندما انحاز إلى الإرادة الشعبية، ويؤسس بحق الدولة، وأنا دايما بشبه الرئيس السيسي بمحمد علي باشا فعندما أتى به المصريون في 1805 بسبب حسهم رغم إن كان قدامهم عمر مكرم وزعماء كتير".

وأشار إلى أن ما حدث في عهد الرئيس السيسي معجزة اقتصادية، فقد وصل الاحتياطي قبل 30 يونيو 2014 إلى 5 مليارات دولار، وقبل أزمة فيروس كورونا كان الاقتصادي يتنامى ووصل إلى 45 مليار دولار كما جرى إقامة مشروعات على أرض الواقع مثل الصوب الزراعية ومزارع الأسماك.