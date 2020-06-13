صور.. وصول 20 جرارا أمريكيا للسكة الحديد عبر ميناء الإسكندرية

كشف مصدر بهيئة السكة الحديد، وصول 20 جرارًا أمريكيًا جديداً للسكة الحديد عبر ميناء الإسكندرية، ليصل عدد الجرارات الموردة إلى الهيئة 50 جرارًا من إجمالي 110 جرارات، على أن يتمّ إرسال 60 جرارًا أخرى تباعًا على دفعات شهرية.

وحصلت "الوطن" على صور من وصول الدفعتين الرابعة والخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة والبالغ عددها 20 جرارًا، وذلك قبل تسليمها من قبل الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ومن ثم تسليمها إلى ورش السكة الحديد لتجهيزها ودخولها الخدمة.

وأشار المهندس أشرف رسلان رئيس السكة الحديد، إلى أنَّه جرى الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية، كما تمّ التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه، إضافة إلى إنهاء الأعمال المدنية لـ693 مزلقانا والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لـ435 مزلقانًا منها بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وأوضح "رسلان"، أنّه جرى الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديد بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه، مبينًا أنَّه التعاقد لتوريد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8.5 مليون يورو، مؤكّداً أنَّ فيروس كورونا لن يؤجل تنفيذ خطط تحديث منظومة السكة الحديد.