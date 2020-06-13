تضارب حول "ذروة كورونا" في مصر.. و"الصحة": محدش عارف

بين الحين والآخر، تخرج تصريحات جديدة بشأن فترة ذورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي تثير جدلا ضخما بين العديد من الأطراف والمواطنين، آخرها اليوم.

وقال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن مصر دخلت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا لأسباب عدة، من أهمها الاستهانة بفيروس كورونا وعدم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، متوقعًا انخفاض الأعداد الأسابيع المقبلة.

مدير حميات إمبابة: دخلنا مرحلة ذروة المرض

وأضاف الجارحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، "قولنا مرات كتيرة يا جماعة خلوا بالكم في أيام رمضان والعيد لو بعدها مخدناش الإجراءات الاحترازية هيحصل ذروة جامدة وده اللي حصل"، موضحا أن الذروة كانت بسبب استهتار بعض المواطنين "إحنا بنجني اللي حصل في رمضان والعيد".

وتوقع انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لزيادة أعداد الأجسام المضادة بعد حالات الشفاء من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه في حالة معاودة فيروس كورونا مرة أخرى العام المقبل، سيكون من السهل علاجه مع اقتراب عدد كبير من الدول من اكتشاف لقاح يحارب الفيروس.

وتماشى ذلك مع تصريحات، الدكتور حسام حسني رئيس اللجة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، حيث قال إنه من المتوقع أن تصل الأعداد هذا الشهر لـ2000 و2500 مصاب بفيروس كورونا يوميا، مشيرا إلى أن أسعار المستشفيات الخاصة لمعالجة مريض الكورونا مبالغ بها، وهو ما يشير لدور الدولة الكبير الذي تقوم به وتحملها أعباء علاج مصابي الكورونا بالمجان وهي عملية مكلفة للغاية.

أستاذ مناعة: لم نصل لذروة الفيروس

وسبق أن صرح الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، بأنه وفقاً للدراسات المستخدمة لم نصل حتى الآن لذروة المرض، وأن مصر على الخط التصاعدي للمنحنى من تسجيل للإصابات، مطالبا الجميع بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، من أجل تقليل الأعداد اليومية من الإصابات، من أجل أن تكون التوقعات وفقا لتسطح المنحنى وانكساره.

وأضاف عقبة أن: "النموذج الافتراضي الواقعي، يفيد بأن العالم ككل لا يفصح أو يستطيع أن يجمع بيانات وأعداد المصابين الحقيقة ولا يستطيع حصرها، ولو أردنا أن نضع النموذج الافتراضي والفعلي، نقول إن النموذج الفعلي، هو ما يجرى إعلانه من قبل وزارة الصحة، أما النموذج الافتراضي، هو افتراض أن عدد الحالات زيادة عن الواقع بمقدر 5 مرات، أي يتم ضرب العدد المعلن في 5 افتراضيا".

وزيرة الصحة: منعرفش إحنا في مرحلة الذروة ولا لأ

وفي نهاية مايو الماضي، كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحدثت عن مرحلة الذروة، بالنسبة لإصابات فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزيرة خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" قبل نحو أسبوعين: "نعرف مرحلة الذروة لما تعدي والأعداد تنزل لأسبوعين متواصلين، وحتى الآن منعرفش إحنا في مرحلة الذروة ولا لأ".

وأرجعت "زايد"، زيادة أعداد الإصابات، إلى التزاحم في فترة العيد، التخالط وعدم ارتداء الكمامات: "اللي هاممني إن الحالات بتيجي متأخرة جدًا، بتقول أنا هتعالج في البيت، بقت ظاهرة كبيرة، معظم الحالات بتيجي متأخرة جدًا".

وهو ما أكده أيضا، المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليس له كتالوج كونه فيروس جديد، وحتى الآن لا أحد يعلم موعد ذروة الفيروس في مصر، "فيه ناس تنبأت بأن الذروة الأسبوعين القادمين بسبب الارتفاع المفاجئ في الإصابات، بس منعرفش إمتى الذروة بالتحديد في مصر".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه بالرغم من الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا، فإن معظم الإصابات بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلي، "بلاش الخوف الشديد والفزع ولكن الاحتياط واجب ومطلوب في كل وقت".

وأعلنت الصحة، أمس، تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 45 حالة جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.