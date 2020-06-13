"سلمان للإغاثة" يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين بالزعتري 

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وقد راجع العيادات، خلال الأسبوع الماضي، 6,437 مريضا بمختلف الحالات المرضية تمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، حيث استقبلت عيادات الطب العام 2,460 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 691 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 221 مريضا، وراجع 132 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما جرى استقبال 445 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وبلغ عدد مراجعي عيادة الباطنية 159 مراجع و 98 حالة تم التعامل معها ضمن عيادات الأنف والأذن والحنجرة، وراجع عيادة اللقاحات 172 حالة، و1,727 حالة، ضمن مشروع مكافحة الأمراض السارية، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فقد تعاملت مع 95 حالة وتم إجراء 81 صوره أشعاعية لـ 49 مريضًا، وأجري 481 تحليل مخبري لعدد 188 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي قدمت للصيدلية 2,065 وصفة طبية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,903 سلة غذائية للأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 9,580 فرد، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.