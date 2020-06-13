برلماني يشيد بترويج وزير الآثار للمقاصد السياحة المصرية في بيلاروسيا

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال لقائه عبر تطبيق "زووم" مع وزير الرياضة والسياحة في بيلاروسيا Sergei Kovalchuk، بحضور السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة، خاصة فيما يتعلق بسبل التعاون بين البلدين، والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما عند عودتها اعتبارا من أوائل شهر يوليو المقبل، وذلك مع التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب البيلاروسي، وفي مقدمتها المدن السياحية الساحلية في محافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والتي يتوجه إليهما أكثر من 90% من السائحين البيلاروسيين.

كما أشاد " المسعود " في بيان اليوم، بحرص وزير السياحة والآثار، على الاستفسار من نظيره البيلاروسي، عن القواعد الخاصة باستئناف السياحة القادمة من بيلاروسيا، وما إذا كان هناك أي اشتراطات أو متطلبات خاصة بالسائحين القادمين من بيلاروسيا، معتبرا تأكيد وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي، أهمية العلاقات بين البلدين، وأن مصر من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح البيلاروسي، ورغبته في إرسال وفد إعلامي إلى المقاصد السياحية المصرية الساحلية لإطلاق حملة صحفية للترويج لها، ولغيرها من مقاصد السياحة الثقافية في مصر، أكبر دعاية عالمية للسياحة المصرية، لجذب السياحة العالمية لمصر خلال المرحلة المقبلة.