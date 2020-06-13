تأجيل طرح فيلم "توم وجيري" إلى مارس 2021

شهدت عدد كبير من أفلام السينما تغييرات مختلفة في مواعيد طرحها بدور العرض، ذلك بعدما قررت عدد من شركات الإنتاج العالمية التأجيل بسبب إغلاق دور السينما بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن بينها أحدث أفلام الكرتون الشهير "توم وجيري" الذي تم تأجيل موعد عرضه حتى 5 مارس 2021.. بعدما كان من المقرر طرحه في 23 ديسمبر 2020.

فيلم "توم وجيري" من إخراج تيم ستوري وشارك في تأليفه كل من إريك جرافينج وكاتي سيلبرمان وأبريل بروسر وكيفين كوستيلو.

يذكر أنه تم تأجيل طرح عدد من الأفلام الأخرى منها Wonder woman 1984، من بطولة جال جادوت والساحرة لآن هاثواي، وأيضا Bios لتوم هانكس.

وقد شهدت صناعة السينما خسائر فادحة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.