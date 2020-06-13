ترامب يطالب بحظر الضغط على الرقبة وقاتل فلويد قد يحصل على مليون دولار

في مفاجأة من العيار الثقيل في إطار سير التحقيقات بشأن مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، فإن ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس، المتهم بقتله قد يحصل على تعويضات واستحقاقات مالية خاصة بتقاعده، تصل قيمتها لمليون دولار، حتى وإن أدين بقتل فلويد.

ورغم الاتهامات الموجهة لتشوفين، فإنه لا يزال مؤهلا للاستفادة من خطة المعاشات التقاعدية الخاصة بالشركة والمعروفة باسم "بوليس آند فاير"، والتي وضعتها مؤسسة التقاعد العامة، حيث ويعد تشوفين مؤهلا للاستفادة من مزايا خطة صندوق التقاعد، وذلك لأن قوانين ولاية مينيسوتا الأمريكية، لا تحرم المجرمين من معاشاتهم وتعويضاتهم التقاعدية، ، حسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يود أن يرى حظرا لاتباع الشرطة لأسلوب الضغط على الرقبة لتقييد حركة المشتبه بهم في معظم الحالات، لكنه أشار إلى أن هذا الأسلوب يكون مفهوما في بعض الحالات.

وأضاف ترامب لقناة "فوكس نيوز"، الأمريكية: "لا أحب أسلوب الخنق لكن أحيانا إذا كنت بمفردك وتتشاجر مع أحدهم فالأمر صعب، أعتقد أنه سيكون أمرا جيدا جدا في العموم أن ينتهي".

كما تبنت ولاية نيويورك، سلسلة قوانين ترمي إلى وضع حد لعنف الشرطة، ويأتي ذلك فيما تهز تظاهرات الولايات المتحدة منذ وفاة فلويد.

ووقع حاكم الولاية، أندرو كومو، 10 نصوص أقرها هذا الأسبوع برلمان نيويورك بغرفتيه، من بينها منع الشرطة من استعمال الخنق وإلغاء مادة قانونية تحمي عناصر الشرطة المتهمين بـ"سوء التصرف".

وفي فرنسا دعت عائلة آداما تراوري، الشاب الفرنسي من أصول إفريقية، إلى مظاهرات في عموم فرنسا، للمطالبة بإظهار الحقيقية، وتحقيق العدالة في قضية تراوري الذي توفي أثناء توقيف الشرطة له قبل أربع سنوات.

وكانت الشرطة الفرنسية أكدت آنذاك أن الوفاة ناتجة عن مشاكل قلبية، فيما تعتبر العائلة أنه مات ختقا خلال عملية التوقيف، بعد إلقائه أرضا، ووضع ثلاثة من عناصر الشرطة أجسادهم فوق ظهره.