إخوان تونس خططوا لاغتيال عبير موسى عبر استقدام دواعش من ليبيا

أكدت النائبة في البرلمان التونسي عبير موسي، أنها تلقت تهديدا بالاغتيال عن طريق سيارة مفخخة، مضيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بقيام الإخوان برصد كل تحركاتها.

وأضافت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، أن الإخوان أدخلوا تونس فريقا من الدواعش من ليبيا لاستهدافها.

كما شددت على أن التهديد باغتيالها أمر خطير، مشيرة إلى أن الكرة في ملعب الأمن.

وحذرت موسى من مؤامرة تحاك من قبل النهضة لاستهدافها، محملة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، ومدير مكتبه الحبيب خذر وحركة النهضة والدولة التونسية، مسؤولية سلامتها الجسدية.

من جانبه جدد أمين عام حركة الشعب في تونس، زهير المغزاوي رفض حزبه مغادرة "حكومة الرئيس"، مؤكدا عدم إدخال أي تغيير على تركيبة الائتلاف الحاكم، على خلفية مطالبة حركة النهضة شريكيها في الحكم حركة الشعب و"تحيا تونس" بمغادرة الحكومة، مقابل ضم حزب "قلب تونس" إليها.

وبشأن الاحتجاجات في تونس ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، قال ثامر بديدة، مؤسس حراك 14 جوان، إن الشباب التونسي عانى طوال 10 سنوات من الفقر والتهميش والحياة من الثورة في تونس التي قام بها الشباب ثم ركب عليها الإخوان والقادمين من الخارج.

وأضاف بديدة لـ"الوطن": "الوضع كارثي والشباب يموت من الهجرة والبطالة والسجون، لم نر منهم خير أبدا، وربما نحتضر لأننا سببنا كارثة للشعب التونسي وكذبة التجربة الديمقراطية يروج لها الإخوان في الوطن العربي فالانتخابات مزورة في تونس، والموجودون في مجلس النواب لا يمثلون الشعب، والإخوان فخخوا الدستور التونسي، والبرلمان هنا مخترق من الإخوان، وانتقلنا إلى حالة الاعتصام السلمي وسنتواصل ومعنوياتنا مرتفعة وجميعنا قيادات شابة رغم تخوين القنوات الإخوانية لنا والتشكيك في وطنيتنا، وعقدنا العزم على تخليص تونس من الكيان الإخواني الغاشم الذي دمر بلادنا ونهب المليارات".