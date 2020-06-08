قيادي بحراك 14 جوان: سنسقط إخوان تونس على خطى مصر 2013

أعلنت تنسيقيات "حراك 14 جوان" في تونس تحت عنوان "شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم"، تكوين جبهة إنقاذ وطني تسعى لإسقاط حكم الإخوان وحل البرلمان.

وقال القيادي بالتنسيقيات، ثامر بديره، إنّ الشباب لأول مرة يخرج عن صمته بهذا الشكل ضد إخوان تونس واجتازوا حاجز الخوف.

وأضاف بديرة في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "سنسقط حكم الإخوان ونحل البرلمان ونعمل على إيقاف العمل بالدستور الإخواني المفخخ".

وتابع: "التجربة المصرية في إسقاط الإخوان رائعة ونحن نحذو خطاها، ونطالب باستفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي والانتخابي بالبلاد، وتأسيس المحكمة الدستورية وإيقاف العمل بالدستور الحالي للبلاد، وتغيير النظام الانتخابي نحو تنظيم انتخابات برلمانية، وحل حركة النهضة الإخوانية، وحل الأحزاب ذات التوجه الأيديولوجي والعقائدي والجمعياتي، وإيقاف العمل بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووضعها على ذمة المؤسسة العسكرية".

يذكر أنّ عدة أصوات تعالت منذ مايو الماضي، مطالبة بمحاسبة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على ضوء سياسته الخارجية، التي اعتبرت تخطيا للدستور، وتعديا على الصلاحيات الرئاسية، كما طالب البعض بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس، قيس سعيد، ورئيس البرلمان من جهة، وتعمق الخلافات بين مكونات حكومة إلياس الفخفاخ من جهة أخرى.

وأوضح الحراك أنّه قرر تنفيذ اعتصام ثانوي أمام مقر حركة النهضة، وأمام مقرات محافظات البلاد، إضافة إلى الاعتصام الرئيسي في ساحة باردو، مقر البرلمان التونسي، مؤكدا أنّ كل تلك التحركات ستكون تحت عنوان "شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم".