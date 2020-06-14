ورشة بجامعة طنطا حول مزايا وعيوب التعليم عن بعد

ناقشت ورشة العمل التى نظمها مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا اليوم بعنوان "الكفايات أو الجدارات التدريسية "أونلاين"، العديد من الموضوعات الخاصة بمميزات وعيوب التعليم عن بعد، والفرق بينه بين والتعليم التقليدي (وجها لوجه)، والاستراتيجيات المستخدمة في توظيف التعليم الإلكتروني، وأهم الكفايات التي يجب أن يُلم بها المحاضر في التعليم عن بُعد، وكيفية تطوير وتنمية هذه الجدارات، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

صرح بذلك الدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا. وأضاف أن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن الورشة أوصت بضرورة التوسع في تدريب أعضاء هيئة التدريس على الجدارات المختلفة للتعليم الإلكتروني وتخصيص ورشة عمل لكل جدارة بالإضافة إلى البدء في إنتاج الأدلة الإرشادية والفيديوهات التعريفية عن هذه الجدارات.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسنين الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، مستشار وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشئون التعليمية، ومحاضر الورشة، أنه توجد خمس جدارات أو كفايات للتدريس عبر شبكة الانترنت؛ هي: مهارات الاتصال عن بعد، والثقافة التكنلوجية، وتصميم وبناء المقرر الإلكتروني، ومشاركة الطلاب في البيئة الرقمية، وأخيرًا التحدي الأكبر يتمثل في عملية التقييم والتقويم للمحاضرات الإلكترونية.

وأشار د. حسنين بأن التدريب عن بعد للمهارات العملية والسريرية وتقييمها يمثل تحديًا أخر للجامعات يتطلب التوسع في استخدام المحاكاة والمعامل الافتراضية ضمن الاستراتيجيات الأخرى للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

جدير بالذكر أن الدكتورة منال البرماوي نائب مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا قامت بإدارة وتنظيم الورشة، مشيرة إلى أن تقييم المشاركين في الورشة أسفر عن ردود فعل ايجابية من الجميع نظراً لأهمية الموضوع وتمكن المحاضر منها، ولما تحمله الورشة من خبرات ونقل تجارب، والرد على كافة الاستفسارات في نهايتها، والإعداد الجيد لها، مؤكدة بأنه سيتاح فيديو المحاضرة على موقع المركز ليستفيد منها الجميع.