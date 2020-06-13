"النوارس".. أحد إصدارات محمد جبريل عن دار المفكر العربي

صدر حديثا للكاتب والروائي محمد جبريل، رواية "النوارس" عن دار المفكر العربي للنشر والتوزيع، والكتاب توزيع دار المعارف.

وأصدر الأديب محمد جبريل، نحو 68 كتابًا منها رباعية بحرى، صيد العصاري، الشاطئ الآخر، زهرة الصباح، زمان الوصل، قلعة الجبل، نجم وحيد في الأفق، بوح الأسرار، مصر في قصص كتابها المعاصرين، سقوط دولة الرجل، وغيرها، كما صدر عنه 15 كتابًا، وحصل 20 دارسًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أعماله الروائية أوالقصصية، وقدم من خلال ندوته في جريدة المساء على مدى 30 عامًا معظم الأدباء من الأجيال المختلفة من أواسط الثمانينيات حتى الآن.