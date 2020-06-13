تأجيل طرح فيلم جودزيلا ضد كونج إلى مايو 2021

تقرر تأجيل طرح فيلم "جودزيلا ضد كونج" إلى يوم 21 مايو 2021، ويأتي ذلك ضمن سلسلة تغييرات في مواعيد طرح الأفلام حددتها شركات الإنتاج العالمية بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.

الفيلم من إخراج آدم وينجارد، وبطولة إيزا جونزاليس، ميلي بوبي براون، ألكسندر سكارسجارد، وغيرهم.

والفيلم يضع اثنين من أعظم الأيقونات في تاريخ الصور المتحركة ضد بعضهما البعض وهما جودزيلا وكونج.

يأتي هذا بعدما طالت صناعة السينما خسائر فادحة في العالم كله، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا، وجرى إغلاق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات.

وتم تأجيل عدد من الأفلام المختلفة منها فيلم للمخرج كريستوفر نولان ليطرح بالسينما يوم 31 يوليو المقبل.

كما تم تأجيل موعد طرح فيلم Wonder woman 84، وفيلم الساحرة، وأيضا فيلم Bios وتوم وجيري.