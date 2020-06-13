وفاة والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

شُيعت اليوم، السبت، جنازة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك برفقة زوجته الأستاذة هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة وعدد محدود جدًّا من العائله ورعاة الكنيسة مع الالتزام بكل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية رسائل التعزية من خلال وسائل التواصل الإليكتروني.

والراحلة هي زوجة الراحل القس عزيز توما، ووالدة كل من بشائر توما، والمهندسة فضائل توما، والمحاسب شادي توما، والمهندس رفيق توما.

يُذكر أنَّ المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر أصدروا قرارًا في أبريل الماضي بتعليق كل أنشطة الطائفة الإنجيلية في مصر دونَ استثناءٍ، وقصر الجنازاتِ على أسرةِ المتوفَّى فقط، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحينِ استقرارِ الأوضاع.