صور.. إصابة اثنين من قساوسة الكنيسة الإنجيلية وأسرهم بكورونا

أكدت مصادر كنسية، لـ"الوطن"، إصابة اثنين من قساوسة الطائفة الإنجيلية في مصر، بفيروس كورونا المستجد، وأسرهم وهما: "القس جمال فهيم راعي الكنيسة الرسولية بطما في سوهاج، والقس ممدوح إسحاق راعي الكنيسة الخمسينية بأولاد محمد في أسيوط".

وسبق وأصيب القس إيهاب سليمان راعي كنيسة المسيح للأقباط الإنجيليين بمحافظة السويس، بفيروس كورونا المستجد، ونقل إلى مستشفى العزل بأبوتيج في محافظة أسيوط، لتسجل الكنيسة الإنجيلية في مصر 3 إصابات معلنة حتى الآن بفيروس كورونا بين رعاتها، فيما سجلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 8 إصابات بين كهنتها.

وكانت الكنيسة الإنجيلية شكلت لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها؛ لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس الإنجيلي العام المقبل، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.