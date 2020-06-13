المكسيك تسجل 5 آلاف و222 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5 آلاف و222 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في حصيلة قياسية جديدة، فضلا عن وفاة 504 من المصابين بـ"كوفيد 19".

وأوضحت الوزارة - بحسب ما نقلته صحيفة "بويرتو فالارتا ديلي نيوز" المكسيكية اليوم - أنه بهذه الحصيلة الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 139 ألفا و196 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و448 حالة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد.

وتحتل المكسيك المرتبة 14 على مستوى العالم من حيث الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد، فيما تحتل المرتبة السابعة من حيث عدد الوفيات، وفقًا لأحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وكانت الحكومة المكسيكية قد رجحت أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى إصرار الكثيرين على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.