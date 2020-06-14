عاطلان بالقليوبية يقتلان سائق توك توك مسنًا بغرض السرقة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من كشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا بقرية المنزلة دائرة المركز، حيث تم التعرف على شخصية المجني عليه، وأن وراء ارتكاب الواقعه عاطلين قاما باستدراج القتيل من مدينة الخصوص بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ وقاما بخنقه وسرقة التوك توك.

ألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما والتصريح بدفن الجثة واستعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، تلقى بلاغا من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة فى حالة تحلل مدفونة فى إحدى الأراضى الزراعية بالقرية.

انتقل على الفور المقدم محمود اسماعيل والنقيب حسام الحسينى معاون المباحث وتم إستخراج الجثه وتبين إنها لشخص فى العقد الخامس من العمر مقتولا ومدفون بالأرض وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق وأنها لشخص يبلغ تقريبا 51 عاما ويرتدى قميصا اسود وبنطال وتم نقل الجثة للمستشفى.

جري تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدى مفتش المباحث وتوصلت التحريات الى كشف هوية القتيل ويدعى " اشرف ف م " 51 سنة من منطقة الخصوص وان وراء ارتكاب الواقعه عاطلين احدهما من قرية الدير بطوخ والثانى من الخصوص حيث قاما بإستدراج المجنى عليه من مدينه الخصوص بحجة توصيلهما إلى مدينه طوخ وعقب وصولهما إلى قرية المنزله طلبا منه ترك التوك توك والعودة من مكان ما جاء فرفض وأصر على أخذ التوك توك فقاما بخنقه بشال أحدهما وعقب التاكد من وفاته قاما بحفر حفره فى ارض زراعيه بقرية المنزله على عمق 40 سنتميتر وقاما بدفن الجثه بها وإستوليا على التوك توك ومتعلقات المجنى عليه وفرا هاربين

تمكن المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث طوخ والنقيب حسام الحسينى معاون المباحث من ضبطهما وهما " ا ق " 22 سنه من قرية الدير و" م ك " 23 سنه وشهرته " كفته " واعترفا بارتكاب الواقعه بغرض سرقة التوك توك وأرشدا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق