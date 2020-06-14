تبدأ تلقيها اليوم.. 12 شرطا لقبول اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية

كشف محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن المديرية تستعد لتلقى اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة بلجان السير ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث توجد لجنة ثلاثية لتلقي طلبات الاعتذارات من اليوم برئاسة نجاح عيسي من مكتب مدير المديرية وذلك فى مقر المجمع الحرفى بجوار إدارة الوايلى التعليمية.

وأضاف عطية لـ"الوطن" أنه توجد عدة ضوابط وشروط لابد من انطباقها على المعلمين الراغبين فى تقديم اعتذارات وهى كالتالى..

- قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث

-صورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

- اجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

- نسبة عجز 5%.

- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

- وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

-الحرمان من أعمال الامتحانات.

-الإحالة للمحاكمة التأديبية.