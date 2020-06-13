سلالة لم تنتشر من قبل.. طبيب يكشف تفاصيل ظهور كورونا من جديد في بكين

قال الدكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية في ووهان، إنه بعد الإجراءات الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على فيروس كورونا شبه الكاملة، تفاجأنا بتسجيل إصابات من 4 إلى 5 أشخاص مؤكدة في سوق للجملة يبيع اللحوم والفواكة في جنوب مدينة بكين.

وأضاف الوعري، خلال اتصال عبر "سكايب" بنشرة أخبار DMC، أنه بعد دراسة سلالة الفيروس من الناس المصابة تبين أنها ليست السلالة نفسها التي ينتشر بها الفيروس في الصين، لافتا إلى أن اللحوم المستوردة تأتي من أوروبا وأستراليا، لافتا إلى أن التحقيق جارٍ والفحوصات جارية.

وأشار إلى أنه يجرى تشخيص 46 حالة لا تحمل أي أعراض لهذا الفيروس عن طريق عينة البلعوم، والكشف عن طريق مسحة PCR، وسيجرى التحقق، غدا، هل هي تلك الحالات فعلا مصابة أم لا؟

وذكرت لجنة الصحة بمقاطعة هوبي وسط الصين أنّ المقاطعة لم تسجل خلال آخر 24 ساعة، حالات إصابة مؤكدة جديدة، أو حالات جديدة دون أعراض، أو مشتبه في إصابتها بكورونا.

ولفتت وكالة "شينخوا" الصينية، إلى أنّ 18 شخصا مصابا من دون أعراض في المقاطعة، لا يزالون تحت الملاحظة الطبية، بعد خروج 24 حالة من هذا النوع من الحجر الصحي، أمس الخميس، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

كانت مقاطعة هوبي الصينية ومركزها مدينة ووهان، التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا الأولى، سجلت ما مجموعه 68135 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، بينها 4512 حالة وفاة ذات صلة، و63623 حالة شفاء.