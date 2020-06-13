بعد قرار الرئيس.. الغبضان يبحث خطة تطوير استاد النادي المصري

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعًا مع مديري إدارات المساحة والأملاك والتخطيط العمراني، لبحث أوجه تطوير استاد النادي المصري، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تطوير الاستاد في موقعه الحالي.

ووجه محافظ بورسعيد، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المساحة، لتحديد مساحة كل من استاد النادى المصري، ومركز شباب الاستاد، ومركز شباب بورسعيد، وإعداد التصور التخطيطي لهذه المساحة بما يتلائم مع إنشاء نادٍ جديد ذات مستوى معماري وإنشائي يليق بالمحافظة.

كما وجه "الغضبان"، بوضع مقترح لدراسة تطوير مركز شباب الاستاد، وإنشاء صالة مغطاة تضم كافة الأنشطة الرياضية، إضافة لدراسة إقامة فندق لاستقبال الوفود الرياضية، وكذلك الأنشطة الثقافية والترفيهية.