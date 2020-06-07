محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة الطرق بكافة أحياء المحافظة.

وقال المحافظ، إن شارع البترول يشهد حركة تطوير وتوسعة من أجل تحقيق السيولة المرورية الخاصة بحركة سير السيارات من وإلى ميناء بورسعيد البري الجديد الذي سيضم جميع سيارات الأجرة بين المحافظات، وأيضا أتوبيسات النقل البري.

وأضاف أنه يعد أحد المحاور والمداخل الرئيسية للمحافظة للقادم من طريق محور 30 يونيو عن طريق الكوبرى الإماراتى، كما سيشهد الشارع إقامة عدد من المشروعات الخدمية.

وشدد محافظ بورسعيد على الأجهزة المعنية بأعمال التطوير بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية على أعلى مستوى، لتقديم أفضل خدمات لأهالي المحافظة وزوارها من المحافظات الأخري. وكذلك الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بالمنطقة.ر