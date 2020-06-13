متظاهرون يرشقون الأمن البريطاني بالحجارة خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية

رشق متظاهرون قوات الأمن البريطانية بالحجارة خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

من جانبها، أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الفرنسية "باريس".

وكانت المجموعة الأفريقية بالأمم المتحدة في جنيف، وجهت خطابا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، مطالبة بعقد جلسة نقاش عاجلة لبحث انتهاكات حقوق الإنسان الحالية المرتكزة على العنصرية، وبخاصة ضد السكان من أصل أفريقي إضافة إلى العنف الوحشي للشرطة ضد المحتجين السلميين بالولايات المتحدة، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي، الأفريقي الأسود جورج فلويد هناك مؤخرا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".