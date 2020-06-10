الرئيس الفرنسي: العنصرية خيانة للميثاق الجمهوري

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ"العنصرية والتمييز" معتبرا إياهما "خيانة للميثاق الجمهوري"، لكنه دافع عن قوات حفظ النظام التي لا يمكن انتقاد أداء "معظم العاملين فيها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ماكرون لدى مشاركته في جلسة لمجلس الوزراء، إن "العنصرية آفة تطال المجتمع برمته"، داعيا إلى "عدم التساهل حول هذا الموضوع وتشديد التحرك ضد العنصرية"، وفقا لما أفادت به المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي.

وعلق الرئيس الفرنسي على المظاهرات التي تجري في فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة، رافضا أي خلط للأمور، ومشددا على أن "الغالبية العظمى من قوات حفظ النظام لا يمكن انتقاد أدائها".

ودعا ماكرون، إلى "تحديث تقنيات التوقيف والتدخل في وقت نعيش فيه وضعا من التوتر الشديد، بسبب كورونا".

وسعت الحكومة الفرنسية في الأيام الماضية، إلى إخماد الجدل حول عنف الشرطة والعنصرية، الذي أحيته المظاهرات الحاشدة احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية خنقا بركبة شرطي ركع على عنقه لحوالي 9 دقائق لدى توقيفه.