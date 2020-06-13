تحذيرات من شركات السيارات الكهربائية الصينية داخل أوروبا

تعد الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية أحد المنافسين بقوة للسيطرة على التحول في تلك الصناعة من السيارات التي تعمل بالوقود العادي إلى البطاريات، وتنتظر أسواق النرويج،رابع الأسواق مبيعًا للسيارات الكهربائية في العالم فيض من السيارات الكهربائية الصينية، الامر الذي يدل على "المنافسة الشرسة" التي تنتظر صانعي السيارات في المنطقة الأوروبية.

وحسب ما ذكره تقرير موقع بلومبرج: حذر جان دومينيك سينارد ، رئيس شركة صناعة السيارات الفرنسية المتعثرة رينو إس إيه، من سيل الواردات من السيارات الكهربائية الصينية داخل دول اوروبا، في الوقت الذي يطرح فيه المصنعون الأوروبيون المزيد من السيارات الكهربائية في خضم الركود العميق الناجم عن الفيروس التاج.

وقال سنارد للمشرعين الفرنسيين يوم الخميس في جلسة برلمانية "سنواجه منافسة شرسة من داخل وخارج أوروبا." وقال: "علينا أن نستدير بسرعة حتى نتمكن من مواجهة هؤلاء الداخلين الجدد" لبيع سيارات رخيصة وموثوقة.

وتعد النرويج هي رابع أكبر سوق للسيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا ، وذلك بفضل الحوافز السخية التي تم تنفيذها قبل جيرانها الأكبر، وفي الربع الأول ، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد بنسبة 12٪ بسبب جائحة كورونا، ومع بيع 16347 سيارة ، احتلت المركز الرابع خلف ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية ، وفقًا للأرقام التي نشرتها رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

ومن الشركات الصينية التي تتزاحم علي صناعة السيارات الكهربائية، شركة BYD ، الشركة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة من Warren Buffett ، و Polestar ، المشروع بين Volvo Cars و Zhejiang Geely Holding.

كما تخطط Xpeng Motors المدعومة من علي بابا لبدء المبيعات في البلاد ، وكذلك شركة صناعة السيارات Aiways في شنغهاي.