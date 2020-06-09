كيا وهيونداي يبتكران نظاما جديدا لتدفئة السيارات الكهربائية

كشفت شركة هيونداي موتور وكيا موتورز اليوم، عن تفاصيل جديدة لنظام المضخات الحرارية المبتكر، المنتشرين في مجموعة هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية العالمية EV، لزيادة نطاق القيادة الكهربائية بالكامل في درجات الحرارة المنخفضة، جاء ذلك وفقاً لم نشره موقع الشركة.

وتعد المضخات الحرارية لشركة هيونداي وكيا ابتكارًا رائدًا في مجال إدارة الحرارة يزيد المسافة التي يمكن أن تقطعها هيونداي وكيا EVs بشحنة واحدة، مما يؤدي إلى التخلص من الحرارة المهدرة لتدفئة المقصورة الداخلية للسيارة.

وتمكن سائقي السيارات الكهربائية من تدفئة مقصورة سيارتهم في الطقس البارد دون التأثير بشكل كبير على نطاق القيادة الكهربائية، على عكس المركبات الكهربائية الأخرى.

وتم تقديم التكنولوجيا لأول مرة في عام 2014 على الجيل الأول من كيا سول EV، وتتكون المضخة الحرارية، التي تتكون من ضاغط ومبخر ومكثف، من الحرارة المفقودة الناتجة عن المكونات الكهربائية للسيارة، وإعادة تدوير هذه الطاقة لتسخين المقصورة بشكل أكثر كفاءة.