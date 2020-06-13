وزيرا خارجية ودفاع روسيا يزوران تركيا الأحد لبحث قضايا إقليمية

أعلنت موسكو أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، سيزوران غدا الأحد تركيا لإجراء مشاورات حول بعض القضايا الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف وشويجو سيصلان إلى تركيا على رأس وفد وزاري من روسيا بالتوافق مع اتفاقات توصل إليها سابقا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة أن لافروف وشويجو سيعقدان في تركيا "مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول أجندة الزيارة.

بدورها، قالت وسائل إعلام تركية إن لافروف وشويجو سيجريان في تركيا محادثات مع نظيرهما التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وكذلك تسوية الأزمة السورية.