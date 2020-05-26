لافروف وعقيلة صالح يؤكدان عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عدم جدوى أي محاولات لحل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان في ختام اتصال هاتفي أجراه لافروف وصالح، اليوم، إن الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع الراهن في ليبيا "في ظروف مواصلة المواجهة العسكرية بين المعسكرين العسكريين السياسيين الشرقي والغربي" في البلاد.، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار الوزارة الروسية، إلى أن "كلا الجانبين شدد على عدم جدوى محاولات حل الأزمة عسكريا، وضرورة عدم الإبطاء في إطلاق حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية".

وناقش الطرفان "عددا من الجوانب الدولية للتسوية الليبية"، بما في ذلك آفاق تطبيق قرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي من أجل تثبيتها.