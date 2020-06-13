أصالة نصري تستعد لطرح أغنية "جيتني مكسور"

أعلنت الفنانة أصالة نصري، عن طرح أغنية جدبدة لها اليوم بعنوان "جيتني مكسور".

وعلقت أصالة على الصورة، قائلة: "بكلّ سعادة وفخر تشرّفت بالغناء منّ أشعار صاحب السموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه.. والحلو في هذا الإعلان عنها .. هو أنّكم لنّ تنتظروا سوى ساعات قليله لنستمتع جميعًا معًا هذا المساء بعمل كلّ منّ شارك فيه سعى بأنّ يُجاري رقيّ كلماته .. لأنّها نابعه منّ شعور رجل شهدت له الدّنيا بجميل خلقه وسموّه ( ناصر المظلومين) .. أنا معكم بانتظارها أراقب السّاعه لأحيا معكم وقتًا بالنسبة لي منّ كلّ الأوقات هو الأحلى".