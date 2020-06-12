مصطفى إسماعيل: أقدم "الحب والسلام" مع أصالة لشعوري بالمسؤولية نحو بلدي

تستعد أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام"، من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل، وتحمل الأغنية عدد من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الإنسان أساس كل شيء في الحياة، النجاح والصبر والسعادة، وهو من في يده يجعل أرض الله جنة، في حين تعامل مع غيره بالحب، فسيعم السلام على الجميع.

وكشف المنتج مصطفى إسماعيل في بيان، أن العالم أجمع على أن فيروس كورونا مخيف ومجهول ومرعب، وإن شاء الله ينتهي من العالم، ونعود مثل الأول، رسالتنا من الأغنية هو أن تنتهي الحروب، وأن يتوقف الجميع عن العبث، حتى لا نخاف من المستقبل، وهيا بنا جميعا نحب بعض، لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية.

وأضاف إسماعيل، أن الأغنية أخذت شهر من التحضيرات، بدأنا العمل تحديدا يوم 7 رمضان الماضي، والحمد لله انتهينا من تسجيلها بالصوت الرائع والمتميز للنجمة الكبيرة أصالة، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الإدراية.

وأتقدم بالشكر لكل القائمين على هذة المدينة، لدعمهم الفن الراقي، واهتمامهم بالأغنية، كونها رسالة سلام للعالم أجمع، وعلى رأسهم اللواء محمد الأمين، والشكر كل الشكر إلى اللواء أسامه جمال، والقائمين على فندق الماسة.

وأشار إلى أن هذا الوقت يحتاج للتكاتف، لذلك يجب أن يكون الجميع يد واحدة، وعندما قررت إنتاج الأغنية عن طريق الشركة العالمية، كان بدافع شعوري بالمسؤولية تجاه بلدي، وعندما تحدثت مع أصالة لتقديمها، لم تتأخر ورحبت بالفكرة، قائلة: "أشعر أنني أبكي وأفرح في نفس الوقت، وهذه الأغنية تعبر عني وعن حياتي كلها، من الإرادة والعزيمة والقوة والنجاح والسعادة والصبر والتحمل، لذلك قالت إنها أفضل أغنية قدمتها في حياتها، من كلمات وألحان.