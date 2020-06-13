مع بداية شهر بؤنة أبو الحرارة الملعونة.. الزراعة تقدم نصائح للمزارعين

نشرت وزارة الزراعة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من الصيف في الفترة من 13 وحتى 20 يونيو الحالي.

إذ أوضحت الوزارة أنّ هذا الأسبوع هو الأسبوع الأول من شهر بؤونة (أبو الحرارة الملعونة)، إذ يعرف شهر بؤونة بشهرته المناخية كشهر شديد الحراراة يضرب في حرارته الأمثال، ويقع شهر بؤونة ما بين شهري بشنس وأبيب، وترتيبه العاشر في الشهور القبطية المكونة للتقويم القبطي المصري القديم.

وخلال شهر بؤونة يبدأ دخول المناخ في مصر إلى البداية الحقيقية للصيف الفلكي، ويميز هذه الفترة المناخية ما يلي:

1- سوف تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس) والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس.

2- زيادة في الطاقة الحرارية نهارًا، وزيادة حدة وطول الموجات الحارة أو شديدة الحرارة.

3- زيادة فرق حرارة الليل والنهار وزيادة التذبذبات الحرارية لأكثر من 15 درجة مئوية.

4- بداية زيادة نقطة الندى يعني زيادة الرطوبة الحارة علي سطح النباتات وزيادة في الرطوبة الجوية حيث يتعدى عدد ساعات "ابتلال" الورقة لأكثر من 3-4 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية "النسبية" لأكثر من 80% لمدة تزيد عن 5 ساعات/يوم.

5- ثبات اتجاهات الرياح لتكون في معظمها شمالية إلى شمالية غربية وأحيانا شمالية شرقية وما بين الموجات.

الظواهر المتوقعة خلال الأسبوع الحالي:

أولاً: الحرارة

يبدأ الأسبوع مع انخفاض نسبي للحرارة على مدن الساحل الشمالي مع حرارة عظمى (24-27 °م) وأجواء معتدلة، يمتد ذلك ليؤثر على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية يوم الأحد لتتراجع العظمى نسبيًا نحو (31-33 °م)، وعلى شمال ووسط الصعيد (35-37 °م)، مع انخفاض نسبي للحرارة يوم الاثنين على جنوب الصعيد وإن ظل الطقس شديد الحرارة بطبيعة الحال مع حرارة عظمى حول (38-41 °م).

ومن المتوقع أن تتجه الحرارة نحو الارتفاع على كافة المناطق يوم الثلاثاء لتعود نحو (31-33 °م) على مدن الساحل الشمالي، وعلى المناطق الداخلية من الشمال (الدلتا) بين (35-37 °م)، وعلى مناطق الصعيد بين (39-42 °م).

ويبقى الشعور بطقس لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا ليوم الأحد، مع طقس لطيف إلى معتدل خلال الليالي التالية.

ثانيًا: الأمطار

تبقى الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على شمال غرب الجمهورية الليلة، تمتد تدريجيًا في وقت لاحق من الليل وخلال نهار السبت لتؤثر على مناطق متفرقة من شمال البلاد، خاصةً بالمناطق الداخلية منها، بالإضافة لوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية وتكون خفيفة إجمالًا، وبخلاف ذلك تكون الأجواء مستقرة ومشمسة خلال فترة التوقع يتخللها ظهور للسحب المنخفضة شمالًا.

ثالثًا: الرياح

تكون الرياح معتدلة إلى نشطة إجمالًا، يصحبها هبات قوية غدًا مع إثارة للرمال على مناطق من الوادي الجديد، يمتد ذلك يوم الاحد لجنوب الصعيد.

رابعًا: الضبابية

وتتشكل الشبورة صباحًا يوم الاثنين على أجزاء من محافظة مطروح، تصل لمستوى الضباب أحيانًا، وكذلك يوم الثلاثاء على اجزاء من شمال ووسط سيناء.

الرسائل الزراعية للفترة من 13 إلى 20 يونيو الحالي

- عدم التعرض للشمس المباشرة لوقت طويل بسبب سيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة، حيث تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكًا أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس) والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس.

- لعلاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير) في الخيار والطماطم والباذنجان الرش صباحًا بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة (وخاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين) والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك + سليكات البوتاسوم، ووقف الأزوت وتكثيف إضافة نترات البوتاسيوم (مناطق: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الجيزة، بني سويف، المنيا).

- فحص مصائد الحشرات لـ "دودة عناقيد العنب" الجيل الثاني والثالث (مناطق: البحيرة، الغربية، المنوفية، الدقهلية، المنيا)، وبداية المكافحة بالمبيدات المناسبة للغرض من الإنتاج تجاري أم عضوي.

- إجراء ريات سريعة (على الحامي) قبل بداية ارتفاع الحرارة وذلك للأراضي والمحاصيل (فاكهة – خضر – محاصيل حقلية) التي تروي بالغمر مع قصر الفترة بين الريات، وعلى أن يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تمامًا على الري وقت الظهيرة (كل المناطق).

- إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تمامًا هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل على استنزاف أكبر لطاقة النبات (كل المناطق).

- فحص الإصابة بدودة براعم الزيتون (فراشة الياسمين) على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون (مناطق: السويس، البحيرة، مطروح، سيناء).

- فحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى (مناطق: الجيزة، المنيا، قنا، أسوان، سيوة، الواحات).

- فحص كل زراعات الذرة في الصعيد للتأكد من عدم إصابتها "بدودة الحشد" نظرًا اتهيأ الظروف المناخية لبداية جيل الربيع من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة (مناطق: سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان).

- الريحان والبردقوش والعتر، للوقاية من أمراض أعفان التاج (مكان القرط) بعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل 250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش بأسبوع على الأكثر الرش بمبيد ريزو ان (480 SL) بمعدل 4 جم/ لتر ماء (مناطق الغربية، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، قنا، الأقصر).

- إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان (اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب)، (مناطق الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر).