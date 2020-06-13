مظاهرات في لبنان.. ودياب: الحكومة تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطن

شهد لبنان، اليوم، مظاهرات واعتصامات في عدة مدن، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، في كلمة، إن الحكومة تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف دياب، أن هنالك حملة ممنهجة تستهدف الحكومة، متهما أطرافا بتعميق الأزمة في البلاد

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "نحن أمام إشاعات عمقت أزمة الليرة"، موضحا أن خطة الانقلاب على ورشة مكافحة الفساد سقطت.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني، إلى أن الدولة غير مفلسة بل هناك تعثر مالي، موضحا أن حقوق المودعين محفوظة بضمانة الحكومة.