4 دول أوروبية توقع اتفاق لتوريد لقاح "أكسفورد" ضد كورونا

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم السبت إن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت اتفاقا مع شركة الأدوية "أسترا زينيكا" لتزويد مواطنيها بلقاح فيروس كورونا الذي تعمل على تطويره مع جامعة "أكسفورد" البريطانية.

وكتب سبيرانزا، في منشور على صفحته على "فيس بوك"، أن العقد مع شركة الأدوية البريطانية السويدية المتعددة الجنسيات هو لتوريد 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي طورته الشركة مع جامعة أكسفورد، والذي أحرزت مرحلة التجارب عليه تقدما بالفعل، ومن المتوقع أن تنتهي في الخريف، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف أنه سيجرى توفير الدفعة الأولى من الجرعات بحلول نهاية العام الجاري.

ومع ذلك، لم يستطع الرئيس التنفيذي لشركة "أسترا زينيكا" باسكال سوريوت ضمان نجاح اللقاح خلال مقابلة أجراها الشهر الماضي، على الرغم من أنه أعرب عن ثقته، بحسب الصحيفة.

وكان كبير مسؤولي الصحة بالاتحاد الأوروبي قد قال إن المفوضية الأوروبية تلقت تفويضا من حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة للتفاوض على مشتريات مسبقة من لقاحات فيروس كورونا الواعدة، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفي من الأموال المتاحة.

ويأتي ذلك، بعد أن حصلت "أسترا زينيكا" على صفقة مع وكالتين حكوميتين أمريكيتين وجامعة فاندربيلت لتطوير أجسام مضادة تستخدم لعلاج كوفيد-19 والوقاية منه، بحسب ما ذكرته شبكة بلومبرج الأمريكية.

وكانت "أسترا زينيكا" وجامعة أكسفورد أعلنتا في أبريل الماضي عن اتفاقهما لتطوير وتوزيع لقاح محتمل تطوره الجامعة، ويهدف إلى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.