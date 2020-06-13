السيطرة على حريق بـ"كرفانات" الشباب بنادي المنتزه بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، على حريق اندلع مساء اليوم بـ3 كرفانات للشباب بنادي المنتزه بالشيخ زايد التابع لحي ثالث.

وتلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من الحماية المدنية بنشوب حريق بكرفانات الشباب بنادى المنتزه بحي الشيخ زايد، التابع لحي ثالث بالإسماعيلية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، التي اشتعلت في 3 كرفانات متجاورة، ونجحت القوات في السيطرة على النيران، وعدم امتدادها للكرفانات المجاورة دون إصابات بشرية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُبلغت النيابة للتحقيق ومعرفة ملابسات الحريق.