أسعار الفاكهة اليوم الأحد 14-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو، والتي تنوعت بين الفراولة والموز والبطيخ والجوافة على النحو التالي:

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.

البطيخ

سعر كيلو البطيخ بـ 6 جنيهات، جاء متوسط سعر البطيخ بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 8 إلى 10 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 15 إلى 25 جنيها.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ5 جنيهات.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ من 6 إلى 7 جنيهات.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

العنب

بلغ سعر كيلوجرام العنب 10 جنيهات، والبناتي بـ15 جنيهًا.