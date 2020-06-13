مدن مطروح تكثف أعمال تعقيم ونظافة المناطق السكنية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مراكز ومدن المحافظة المستمرة فى تكثيف أعمال النظافة والتطهير، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكثف قطاع النظافة بمجلس مدينة الضبعة، تحت إشراف اللواء هانى يوسف رئيس المدينة، من جهود رفع تراكمات القمامة من شارع مدرسة الإعدادية بنات، وأمام الجمعية الإستهلاكية.

ونفذت فرق الطوراىء بمدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، أعمال النظافة ورفع المخلفات، ضمن البرنامج اليومى للنظافة وجمع صناديق القمامة وأعمال الرش والتطهير، وذلك بمنطقة المعهد الأزهري بالعلمين، والشوارع الجانبية المحيطة به، وعدة مناطق أخرى.

وفى سيوة، رفع عمال النظافة القمامة بمناطق منها "تابه"، و"السوق"، و"الجامع الكبير"، و"مجلس المدينة"، و"مدخل المدينة"، و"أبو صحرا"، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة.

واستمرت في مدينة السلوم أعمال رش وتعقیم المحال التجاریة بشارع السلوم الرٸیسي، مع رفع تراكمات القمامة، تحت إشراف عادل منصور رئيس المدينة.